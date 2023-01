Quest’anno canterò il Te Deum per ringraziare del fatto che la nostra esperienza di Scuola Bottega, che sta per entrare nel suo decimo anno di vita, continua ad essere il luogo dove i ragazzi che alle medie superiori fanno fatica scoprono la bellezza di vivere intensamente il reale, scoprono che le cose si imparano a fare quando c’è al tuo fianco qualcuno che le sa fare, che le fa insieme a te e che desidera appassionatamente che tu metta il cuore in quello che fai.

«Non ci siamo mai sentiti soli»

Noi “Amici di Enzo” di Ravenna siamo nati come opera educativa, per condividere con altri quello sguardo che Enzo Piccinini e Luigi Giussani hanno avuto con noi. Facendo aiuto allo studio ci siamo accorti che anche chi faceva più fatica a scuola tornava soddisfatto dalle esperienze lavorative estive, contento che il datore di lavoro fosse fiero di lui. Abbiamo pensato che esperienze di “imparare facendo” avrebbero aiutato i ragazzi più demotivati rispetto alla scuola. Abbiamo contat...