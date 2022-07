Per gentile concessione di First Things, proponiamo di seguito in una nostra traduzione un articolo di Samuel D. James sulla strage nella scuola elementare di Uvalde, Texas, apparso venerdì 27 maggio nel sito della rivista americana (qui l’originale in inglese).

* * *

Ted Kaczynski, alias Unabomber, aveva trentasei anni quando diede il via alla sua campagna a base di pacchi esplosivi. Charles Manson aveva probabilmente la stessa età quando esordì come omicida. John Allen Muhammad, anche noto come il Cecchino di Washington, aveva pressappoco quarantadue anni e Timothy McVeigh fece saltare il Murrah building di Oklahoma City all’età di ventisette anni.

Eric Harris e Dylan Klebold sono entrati alla Columbine High School a diciotto e diciassette anni rispettivamente. Adam Lanza ne aveva venti quando ha assassinato venti bambini e sei membri dello staff alla scuola elementare di Sandy Hook. Dylann Roof aveva ventuno anni. Payton Gendron ha aperto il fuoco al Tops Friendly Market d...