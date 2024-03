Su L’informale Daniel Pipes dice: «Il governo degli Stati Uniti ha tentato e realizzato qualcosa di unico nel 1945, quando ha deciso di non saccheggiare i suoi avversari sconfitti ma di ricostruirli a propria immagine, un’eredità di cui giapponesi, tedeschi, italiani e altri continuano a godere. Ma quella era una circostanza speciale di guerra totale e vittoria totale che lasciava i vincitori trionfanti con un’ideologia da diffondere e i perdenti affannati per la loro sopravvivenza. Tali condizioni non hanno retto con gli sforzi più recenti, ad esempio in Afghanistan e in Iraq. Appoggio lo sforzo di diffondere la democrazia, ma desidero limitarlo a opportunità reali, non sempre e non ovunque. Nella maggior parte delle situazioni, dovrebbe essere esercitato sotto gli auspici di un uomo forte dalla mentalità democratica che può, come Ismet Inönü in Turchia o Chiang Kai-shek a Taiwan, introdurre la democrazia per un periodo lungo».

