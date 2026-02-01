Sostieni il reportage di Tempi in Cisgiordania

Dal 12 al 18 febbraio saremo in Terra Santa per raccontare la vita e le difficoltà dei palestinesi e delle comunità cristiane, provate dalla guerra. Ecco come puoi contribuire alle spese per il viaggio

Dal 12 al 18 febbraio Tempi sarà in Terra Santa per raccontare la vita e le difficoltà dei palestinesi e delle comunità cristiane, messe a dura prova dalle conseguenze degli attentati del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas e della guerra a Gaza. L’assenza di pellegrini a causa del recente conflitto, la postura sempre più aggressiva dei coloni in Cisgiordania, le limitazioni e gli ostacoli che impediscono a tanti palestinesi di entrare in Israele per lavorare, ma anche la criminalità organizzata che prende di mira le comunità cristiane nelle città israeliane a maggioranza araba, rappresentano una minaccia esistenziale per la permanenza di una comunità cristiana in Terra Santa.

Inoltre, Tempi racconterà i progetti di chi cerca faticosamente di lavorare ogni giorno per la pace e la riconciliazione, come il network Pro Terra Sancta, in un contesto dove la guerra sembra l’unica soluzione a ogni problema, e si muoverà al seguito dei tanti attivisti israeliani che denunciano le violenze subite dai palestinesi nei Territori occupati.

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Una versione di questo articolo è pubblicata nel numero di febbraio 2026 di Tempi. Abbonati per sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.