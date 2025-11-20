Newsletter
Se Gaza è un rebus, la Cisgiordania è una polveriera

Di Leone Grotti
20 Novembre 2025
Attacchi di terroristi palestinesi, attentati di estremisti ebrei, soprusi e violenze a ripetizione. Israele non può andare avanti così
Soldati israeliani cercano di sedare gli scontri tra palestinesi e coloni, vicino alla città di Qalqilya in Cisgiordania
Soldati israeliani cercano di sedare gli scontri tra palestinesi e coloni ebrei, vicino alla città di Qalqilya in Cisgiordania (foto Ansa)

Un israeliano è stato ucciso martedì e altri tre sono rimasti feriti in un attentato in Cisgiordania presso il Gush Etzion Junction, a sud di Gerusalemme. Due appartenenti alla Jihad islamica, che ha incitato tutti i palestinesi a rivoltarsi contro Israele, hanno prima accelerato a bordo di un veicolo contro i pedoni e poi sono scesi per accoltellare gli altri civili presenti. Entrambi sono stati poi uccisi dalle forze di sicurezza, che nello scontro a fuoco hanno colpito una civile israeliana, ora in gravi condizioni. Commentando l'attentato Hamas ha dichiarato: «È la risposta naturale ai tentativi di Israele di eliminare la causa palestinese e alla furia dell'occupazione e dei coloni in Cisgiordania». La forze di sicurezza israeliane hanno chiuso l'area attorno al Gush Etzion Junction, a sud di Gerusalemme, dopo l'attentato del 18 novembre da parte della Jihad islamica (foto Ansa) Coloni estremisti attaccano i palestinesi Il riferimento è agli attentati di domenica, quando un gruppo ...

