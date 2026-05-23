Se Trump attacca Cuba, rischia anche Taiwan

Donald Trump ha abbandonato Taiwan tra le grinfie della Cina? È dal ritorno del presidente americano dal vertice a Pechino con Xi Jinping che i giornali americani, e non solo, accusano il tycoon di aver di fatto certificato la legittimità del dominio comunista sull'isola di Formosa. Nonostante Trump, come di consueto, sia riuscito a dire tutto e il contrario di tutto e a violare consuetudini decennali in un senso e nell'altro, la lettura è dettata più dalla confusione presidenziale che da reali dati di fatto. Ma anche se la politica americana non sembra cambiata rispetto al passato, questo non significa che Taiwan non sia in pericolo, soprattutto a causa della possibile reazione di Pechino alle minacce americane a Cuba. L'ambiguità strategica degli Usa Dal 1979, cioè da quando gli Stati Uniti hanno instaurato relazioni diplomatiche ufficiali con la Cina, l'obiettivo americano nei confronti di Taiwan è stato quello di mantenere lo status quo. Pur sapendo che Taiwan non ha mai fatto part...