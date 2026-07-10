I missili che Kiev potrà produrre sono importanti, ma come sottolineato dall'ex capo delle forze armate Zaluzhny non bastano perché la guerra è in stallo e la Russia «non sta perdendo»
L'ultimo vertice della Nato, come già accaduto in passato, è ruotato attorno alle intemperie di Donald Trump. Ad Ankara i leader europei hanno dovuto pararsi dalle accuse del tycoon, arrabbiato per non essere stato aiutato nella guerra all'Iran (aiuto che, per altro, non aveva inizialmente chiesto).
La preferenza è una cosa seria. Aggiungi Tempi alle tue “fonti preferite” di Google:
Aggiungi!
Armi, armi, armi
Il discorso si è concentrato sugli investimenti per l'acquisto di armi (possibilmente dagli Stati Uniti) e sull'aumento delle spese per la difesa fino al 5%.
Come l'Italia, i principali paesi europei hanno confermato che gli impegni saranno «rispettati». Ma, come ha sottolineato Giorgia Meloni, l'aumento delle spese verrà fatto «in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità».
Il tycoon, alla fine, è risalito sull'Air Force One soddisfatto, parlando di una «unità straordinaria», soprattutto dopo che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, gli ha mostr...
Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo