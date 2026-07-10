L'ultimo vertice della Nato, come già accaduto in passato, è ruotato attorno alle intemperie di Donald Trump. Ad Ankara i leader europei hanno dovuto pararsi dalle accuse del tycoon, arrabbiato per non essere stato aiutato nella guerra all'Iran (aiuto che, per altro, non aveva inizialmente chiesto).

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Armi, armi, armi Il discorso si è concentrato sugli investimenti per l'acquisto di armi (possibilmente dagli Stati Uniti) e sull'aumento delle spese per la difesa fino al 5%. Come l'Italia, i principali paesi europei hanno confermato che gli impegni saranno «rispettati». Ma, come ha sottolineato Giorgia Meloni, l'aumento delle spese verrà fatto «in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità». Il tycoon, alla fine, è risalito sull'Air Force One soddisfatto, parlando di una «unità straordinaria», soprattutto dopo che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, gli ha mostr...