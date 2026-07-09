Da islamico a cattolico. Minacce al prof belga

Storia di Ahmed Yetib che, dopo la conversione, è stato preso di mira in classe e sui social. Dopo la tragica fine di Samuel Paty, un caso da non sottovalutare
La sua “colpa” è aver cambiato religione, essere nato in una famiglia musulmana e aver scelto, dopo un lungo percorso spirituale, di diventare cattolico: una decisione che in una democrazia liberale dovrebbe rientrare nell’esercizio più elementare della libertà di coscienza, ma in Belgio è bastata a trasformarlo in un bersaglio mobile.
Ahmed Yetib, teologo di formazione e studente di filosofia all’Université catholique de Louvain, insegna religione cattolica al Collège du Christ-Roi, nella regione di Charleroi. Battezzato nel 2018, Yetib ha deciso di raccontare la propria esperienza su TikTok, pubblicando video sulla fede cristiana e sul cammino spirituale che lo ha portato a convertirsi. Il suo account AhmedExpose, aperto nel 2025, ha raccolto in poco tempo decine di migliaia di follower, suscitando commenti talvolta aggressivi, ma senza episodi di particolare gravità.
Insulti e minacce
Fino a quando non ha iniziato una supplenza in un istituto frequentato da molti studenti di relig...
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