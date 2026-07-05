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Se Dio non esiste tutto è impossibile

Di Michel-Yves Bolloré
05 Luglio 2026
Le quattro scoperte rivoluzionarie che hanno mandato in crisi fisici e filosofi ormai sicuri di avere archiviato con le loro teorie il problema dell’origine della vita. Così invece di seppellire il Creatore la scienza ha finito per uccidere il materialismo
Un ingegnere della Scuola politecnica federale di Losanna (Epfl), in Svizzera, osserva l’universo virtuale creato in tempo reale dal software open source Virup sulla base dei dati astrofisici e cosmologici più aggiornati, 12 ottobre 2021 (foto Ansa)
Un ingegnere della Scuola politecnica federale di Losanna (Epfl), in Svizzera, osserva l’universo virtuale creato in tempo reale dal software open source Virup sulla base dei dati astrofisici e cosmologici più aggiornati, 12 ottobre 2021 (foto Ansa)

Per gentile concessione di First Things, proponiamo in una nostra traduzione un articolo di Michel-Yves Bolloré apparso martedì 28 aprile nel sito della rivista americana (qui l’originale in inglese). L’autore vi sintetizza gli argomenti principali del libro “Dio. La scienza, le prove”, da lui scritto a quattro mani con Olivier Bonnassies e divenuto un best seller internazionale. Il volume è edito in Italia da Sonda. * * * All’inizio del XX secolo, i materialisti avevano tutte le ragioni per sentirsi vincitori. I quattro secoli precedenti avevano prodotto una ricca messe di scoperte scientifiche che avevano consolidato la visione materialista del mondo, spingendo dalla sua parte la maggioranza degli scienziati e dei filosofi. Queste scoperte avevano sconvolto nel profondo un’Europa che, fino ad allora, era stata cristiana. Il primo shock, inferto da Copernico e Galileo, fu la dimostrazione che la Terra non era il centro dell’universo e che il sole non le girava intorno. Newton, Cartesi...

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