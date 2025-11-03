La scalata di Xi Jinping al potere globale

Su Fanpage Giorgio Cuscito, coordinatore della sezione Cina e Indo-Pacifico di Limes, dice: «È possibile. La Cina punterà a una tregua tattica, non a un vero disgelo. L’idea è di sfruttare la debolezza momentanea dell’America – che attraversa una profonda crisi politica interna, è impegnata su più fronti, dall’Ucraina al Medio Oriente – per consolidare le proprie posizioni. Pechino percepisce di trovarsi in una condizione di vantaggio relativo: ritiene di aver fatto progressi tecnologici significativi, di poter resistere alla pressione economica e di poter attendere che gli Stati Uniti si logorino nelle loro stesse contraddizioni. È un calcolo di lungo periodo, in cui ogni fase di distensione serve a guadagnare tempo».

La Cina ha una strategia (si è visto anche nel controllo delle “terre rare” consentitole da una Washington particolarmente a lungo sbandata), gli Stati Uniti hanno una propaganda: speriamo che la differenza di potenza (e di ideali) alla fine nonostante tutto prevalga.

