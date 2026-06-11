Non confondere il Ponte con l’acqua sporca

Riassunto: sin dal 2023 il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha indicato tra i suoi obiettivi principali la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel 2025 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il progetto, ma la Corte dei conti ha sollevato rilievi sulla delibera. A maggio il governo ha approvato un decreto per superare l’impasse che preludeva, prima delle ferie, a una nuova delibera del Cipess. Poi è accaduto quanto segue. Così scrive il Foglio:

«La procura di Roma ha aperto un’indagine su un presunto tentativo di condizionare il giudizio della Corte dei conti sul progetto del Ponte sullo Stretto. Gli indagati sono tre: Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei conti, l’avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria e già nel Cda della Stretto di Messina, e l’imprenditore Vincenzo Virgiglio. Secondo l’ipotesi accusatoria, Saccomanno e Virgiglio avrebbero cercat...