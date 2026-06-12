“Pecore sotto copertura” è molto più di una favoletta per bambini

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Pecore sotto copertura ★★★ Di Kyle BaldaDove vederlo: al cinema Strano incrocio tra giallo classico, film bucolico, Shaun the Sheep, favola simbolica. Però nel complesso è un film ben scritto, con buone svolte e una buona commistione tra ironia e surreale. Un (buon) pastore viene trovato morto dalle sue pecorelle, che sono tutt’altro che stupide e si mettono a cercare l’omicida, anche perché la polizia brancola nel buio. Si parte in pieno surreale con il pastore, interpretato da Hugh Jackman, che prima di andare a dormire legge dei libri gialli alle sue pecore. Sembra una favoletta per bambini, ci diciamo, e invece il film prende strade inaspettate, rielaborando persino in modo ironico l...