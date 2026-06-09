Il Fatto contraffatto

Riassunto delle puntate precedenti ad opera del Corriere della Sera:

«Il 18 febbraio il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato la grazia per Nicole Minetti, ex consigliera lombarda di Fi, condannata nei processi Ruby bis e Rimborsopoli a un totale di 3 anni e 11 mesi. Dopo l’inchiesta del Fatto, che ha sollevato dubbi sulla correttezza della domanda di grazia, il Quirinale ha chiesto verifiche urgenti al Guardasigilli Nordio, che ha investito la Procura generale di Milano. Giovedì, dopo le verifiche dell’Interpol, la Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo già dato per la concessione della grazia. Il Quirinale, a sua volta, ha ribadito la correttezza della firma».

Va aggiunto un altro particolare importante: Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani hanno intentato una causa contro la zoppicante inchiesta del Fatto quotidiano. Come riferisce Repubblica, a Roma «hanno avviato una procedura di mediazione nei confronti del Fatto quotidiano, avanzando una richiesta risarcitoria da 5 milioni di euro». E, negli Stati Uniti, hanno chiesto danni per 250 milioni di dollari al quotidiano e alla Rai, come riferito dallo stesso quotidiano:

«Non semplice diffamazione bensì “interferenza illecita con rapporti commerciali futuri, falsa rappresentazione dannosa e denigrazione commerciale”. È questa l’accusa appena formalizzata nei confronti della società editrice de Il Fatto quotidiano e della Rai per le notizie sulla grazia presidenziale concessa all’ex consigliera regionale Nicole Minetti comparse sul quotidiano e in alcuni servizi della trasmissione Report. A sottoporla alla Corte distrettuale di New York sono stati i legali di Cipriani Usa Inc., ramo statunitense del gruppo imprenditoriale guidato dal compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani».

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Qualche giorno prima, scriveva Marco Travaglio sul Fatto quotidiano:

«Abbiamo intervistato Graciela, ex massaggiatrice di casa Cipriani, riportando fedelmente ciò che ci ha detto e ha poi ripetuto, terrorizzata dalle possibili conseguenze, a una tv uruguayana, sui festini nel ranch di Cipriani con escort d’importazione selezionate dalla Minetti. In tv ha aggiunto di avere altre cose da riferire per non passare da “complice” di ciò che ha visto e subìto, ma che l’avrebbe fatto solo “alla Procura italiana che presumibilmente mi convocherà”. Cioè a lei, dottoressa Nanni, che invece ha scelto di non ascoltarla. […] Attendo le sue scuse».

Questo scriveva Travaglio qualche giorno fa, attaccando frontalmente la procuratrice capo di Milano, Francesca Nanni, arrivando a minacciare – lui, il direttore del “giornale delle Procure” – di querelare la Procura. Solo che, poi, l’altro ieri, è accaduto quanto spiegato di seguito.

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Scrive Francesco Battistini sul Corriere della Sera:

«Graciela è sparita nel silenzio per settimane, ha scollegato il cellulare. Se n’è andata dall’appartamentino. E ora riemerge assistita da un nuovo avvocato di Montevideo e con una dichiarazione giurata di 4 pagine, depositata presso un notaio, in cui la massaggiatrice che lavorò al ranch Gin Tonic ritratta quasi tutte le accuse: mai visto un bunga bunga nella finca di Cipriani, ammette, né “che la signora Minetti fosse coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute”. Di più: la stessa donna che aveva rivelato d’essersi licenziata dopo alcune molestie sessuali da parte di Cipriani, ora parlerebbe più semplicemente d’una forma di mobbing che l’ha spinta ad andarsene. La sua attività al Gin Tonic? Erano normali “servicios domesticos”, conclusi con un accordo risarcitorio di 6 mila dollari attraverso uno studio legale di Maldonado. Esistono ore d’interviste registrate a diverse testate, compreso un talk show sulla tv uruguagia, Sin Piedad, in cui Graciela raccontava un’altra verità. Affiora che il suo lavoro al Gin Tonic fu in realtà di pochi mesi, nei quali incrociò la Minetti solo poche settimane. Ma ormai la sua tesi è che tutte le dichiarazioni sarebbero state manipolate: io non ho mai autorizzato la pubblicazione delle mie parole, spiega, tantomeno del mio nome che è stato esposto a livello internazionale. “Io voglio serenità, non sono abituata a parlare coi giornalisti”».

Graciela ha ritrattato tutto. Il giornale di Marco Travaglio, «per dimostrare d’essersi comportato con trasparenza», ha annunciato di volere pubblicare «un’ora e mezza di conversazioni con la massaggiatrice, oltre a 766 messaggi e a decine di foto. “Sarà la gente a giudicare dai fatti – dice Travaglio –, come sempre”». Il punto, però, non è se Graciela abbia o meno detto quelle cose al Fatto, ma se quelle cose siano vere o meno. Quindi, “la gente”, come dice Travaglio, in base a cosa deve giudicare? In base ai fatti appurati o in base ai fatti che piacciono al Fatto? (perdonate lo scioglilingua)

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Enrica Riera e Nello Trocchia su Domani riportano l’atto con le dichiarazioni di Graciela che, tra le altre cose, dice:

«Alcune mie dichiarazioni [sono] state estrapolate dal contesto, fino all’estremo di rendere pubblico il mio nome senza la mia autorizzazione. La divulgazione non autorizzata del mio nome mi ha causato un grave danno nella mia vita lavorativa e nella mia privacy. Tale danno deriva dalla pubblicazione del mio nome completo su un mezzo di stampa italiano, nonostante avessi espressamente negato l’autorizzazione all’uso e alla pubblicazione del mio nome».

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Scrive Claudia Osmetti su Libero:

«Il guardasigilli Carlo Nordio ha appena affermato che “quello al presidente [Sergio Mattarella, ndr] è stato un attacco vile e deplorevole. Ma la cosa più grave è che in questo tranello sia caduta gran parte dell’opposizione. Anche un bambino avrebbe capito che il bersaglio di quel giornale era Mattarella, mentre Pd e 5 stelle hanno creduto che fosse il sottoscritto e quindi il governo”».

Ecco cosa succede a essere succubi della stampa manettara.

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Scrive Maurizio Belpietro sulla Verità:

«Travaglio e compagni hanno un grosso problema costituito dalla causa che l’ex igienista dentale e il compagno hanno intentato contro il giornale. Non in Italia ma di fronte al tribunale di New York. I procedimenti giudiziari per diffamazione e per danni in America non seguono l’iter a cui siamo abituati da noi. E nemmeno vengono applicati i parametri risarcitori in vigore a Milano o Roma. Dover ingaggiare uno studio legale rischia di costare molte centinaia di migliaia di euro e in caso di condanna l’esborso potrebbe essere pesantissimo. Insomma, oltre alla reputazione del giornale, che secondo Travaglio sarebbe stata lesa dalla relazione di Francesca Nanni, in gioco c’è la sopravvivenza stessa del quotidiano. Il caso dunque non è più costituito dalla grazia a Minetti, ma dalla disgrazia che rischia di abbattersi sul Fatto. L’aspetto paradossale della faccenda è che il giornale, dopo aver a lungo beneficiato dei guai giudiziari di Berlusconi, ora da una costola dei processi a Berlusconi rischia di subire il danno più grave nei suoi vent’anni di storia. Per la sinistra e per la corrente giudiziaria dei compagni sarebbe un colpo mortale».

Duecentocinquanta milioni di richiesta danni sono tanti e sarebbero un «colpo mortale» per il giornale di Travaglio. Ma noi, più che di paradosso, parleremmo di nemesi. Il quotidiano che, più di ogni altro, ha usato la retorica della “carta canta”, della pubblicazione di atti riservati, dei mis-fatti della casta per colpire gli avversari politici, ora rischia di andare in rovina per un fatto evidente che non vuole riconoscere. Se non è una nemesi questa, cosa lo è?