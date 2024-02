Sul Sussidiario Paolo Torricella scrive: «Lo schema di unire il Pd ed i 5 Stelle regge e forse avrebbe retto anche alle politiche di un anno e mezzo fa. Ma ora è chiaro che senza stare assieme si fa fatica. E questo vuol dire che a breve il tema del rapporto tra alleati diventerà davvero centrale, per vedere se dopo tanti strali e tempeste sapranno governare assieme. La Todde si è avvantaggiata certo dei manganelli di Pisa, con la sinistra di Avs (Alleanza verdi sinistra, ndr) che fa un bel risultato oltre il 4%, ha avuto dalla sua i tanti che vedono nelle politiche di smantellamento del Reddito di cittadinanza un abbandono delle aree più lontane da Roma. Il Pd primo partito e i 5 Stelle vicini all’8% dicono di due liste in salute.

La vittoria in Sardegna è senza dubbio un bel colpo per Elly Schlein e Giuseppe Conte, soprattutto perché alimenta le contraddizioni in un centrodestra che ha diverse difficoltà a lavorare come coalizione e finora è stato trainato dal leaderismo...