Sul Sussidiario Giulio Sapelli scrive: «In fondo, la Terza guerra mondiale è iniziata in Europa, prosegue nel Grande Medio Oriente e incontra nell’Indo-Pacifico la guerra civile di Myanmar, il manifesto obiettivo cinese di determinarne il futuro (dei mari e delle terre indo-pacifiche) con l’occupazione di Taiwan, protesa come è sulla Polinesia e quindi sull’antipodale Australia».

Dal golfo di Aden al Mar del sud cinese. Alle guerre terrestri in Ucraina e Israele si assommano le manovre per controllare le vie marittime. Pechino nomina un ammiraglio ministro della Difesa. Mentre tutta Europa pensava che non vi sarebbe stata nessuna guerra drammatica nel Continente, un ufficiale dell’ammiragliato britannico spiegò nel 1913 come la corsa della Germania a costruirsi una flotta avrebbe presto portato a un drammatico conflitto che avrebbe avuto la motivazione principale nel controllo dei mari messo in discussione dalle potenti corazzate tedesche. Naturalmente la storia non è dest...