Quando leggerete queste poche, sporche e inutili righe, la variante Omicron 5/C, submappale 42, sarà arrivata al suo picco. Così annunciano i virologi che ci hanno frantumato i cabasisi fino al 24 febbraio per poi sparire, oscurati dai nuovi profeti di sventure in servizio permanente effettivo.

Non ce l’ho con tutti questi e neanche con voi, popolo bue, ce l’ho con i giornalisti, vil razza dannata (e pure d’annata, nel senso che quelli di una volta non ci sono più, ora vi beccate questi), e soprattutto con i direttori dei giornali. Beh, almeno è consolante, di nuovo, scoprire perché non sono diventato direttore. Perché non sono così stronzo come costoro.

Siccome la guerra in Ucraina dura da quattro mesi e non è più una notizia, siccome il fronte langue, siccome i talk sono andati in vacanza perché d’estate anche i nuovi Biscardi (almeno lui non si prendeva sul serio) devono rifiatare, siccome i fenomeni da baraccone da tv sono in tournée, la guerra non tira più. L’estate è la...