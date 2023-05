Non è uno studio approvato con revisione paritaria, ma i risultati non possono non destare allarme: secondo una ricerca promossa da Sapien Labs, una non profit che conduce studi neurobiologici con sede a Washington, l’uso degli smartphone in età infantile causa problemi di salute mentale in misura maggiore di quanto si riscontra in coloro che hanno iniziato a usarli quando sono diventati maggiorenni.

I ricercatori di questo ente hanno condotto uno studio su 27.969 soggetti fra i 18 e i 24 anni di età (la cosiddetta “Generazione Z”) fra i mesi di gennaio e di aprile di quest’anno, attraverso un questionario online che chiedeva di indicare a quale età costoro avevano cominciato a usare cellulari connessi a internet e quali fossero gli eventuali disturbi della salute mentale di cui soffrivano. Ne è risultato che fra le donne che hanno hanno ricevuto il primo cellulare connesso in rete all’età di 18 anni quelle che denunciavano disturbi mentali sono il 46 per cento, mentre fra le do...