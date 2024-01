Il discorso sul politicamente corretto esigerebbe molte specificazioni, anche per individuarne le comprensibili richieste di giustizia sociale. Tuttavia, per semplificare, vale forse la pena riprendere la classificazione di Mastrocola-Ricolfi (2021) che ne enucleano 6 sotto-tipologie: 1) suscettibilità estrema; 2) misgendering, l’errore di attribuzione di genere a cui si vuole rimediare con schwa, asterischi, pronomi ecc.; 3) la cancel culture che abbatte i monumenti; 4) la discriminazione contro chi non partecipa a una campagna ideologica; 5) la politica dell’identità e dell’appropriazione, ossia il ritenere che solo uno che appartiene a una minoranza può dire qualcosa di quella minoranza; 6) la discriminazione della maggioranza per riequilibrare le ingiustizie subite dalle minoranze.

In tutti questi tipi c’è […]

Per continuare a leggere iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni. Iscriversi è facile, basta inserire la propria email nel box qui sotto.