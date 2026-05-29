La parola conservatorismo è di quelle che nel nostro Paese suscitano una diffidenza che rasenta spesso la volontà di rimozione.

Eppure, come scrive Sergio Belardinelli nella sua prefazione, “conservare è in fondo la naturalissima reazione degli uomini rispetto alla caducità delle cose. Queste ultime tendono inesorabilmente a decadere, così un uomo o una donna che riassettano la casa o il giardino, che trattano con cura gli oggetti che li circondano, che mettono i loro gioielli in una cassetta di sicurezza o raccomandano ai loro figli di non frequentare certi luoghi si comportano appunto come persone che cercano di conservare. In questo senso siamo tutti un po’ conservatori. Anche in politica”.

Questo libro a più voci curato da Danilo Breschi raccoglie gli interventi sul conservatorismo pubblicati su Lisander e si propone come un invito a ripensare criticamente una famiglia politica e culturale che potrebbe ancora fornire un contributo fecondo al dibattito pubblico contemporaneo — perché sia davvero plurale e all’altezza delle sfide del terzo millennio.

Danilo Breschi (a cura di), Conservatorismo nel terzo millennio. Ipotesi a confronto, Roma, UNINT University Press, 2026.

È possibile partecipare all’evento anche nella stanza virtuale Zoom cliccando sul link: https://bit.ly/conservatorismo-3-millennio (password: ibl). La diretta streaming verrà inoltre trasmessa sulla pagina Facebook dell’IBL.