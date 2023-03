L’idea, in astratto, è tra le migliori degli ultimi anni: un piano di investimenti e infrastrutture nell’Africa mediterranea al fine di generare sviluppo economico per tutti e meglio regolare i flussi migratori. È il succo del cosiddetto “piano Mattei” su cui il governo Meloni ha molto investito negli ultimi mesi. Se questa strategia negli anni dovesse avere successo, l’Italia si ritroverebbe con un triplice vantaggio: ritornare ad essere la più importante nazione europea nel bacino mediterraneo; incremento della diversificazione e dell’autonomia energetica; maggiore capacità di regolazione dei flussi migratori.

Qualcosa di concreto sul piatto

Il ragionamento in sé non fa una grinza e infatti il governo su questo punto non ha incontrato ostacoli. Nessuno nelle file delle opposizioni si è contrapposto per principio a questo piano strategico e anche le varie burocrazie di Stato sembrano aver preso nuova linfa dallo sviluppo politico di questa idea. Tuttavia, dichiarare e pianif...