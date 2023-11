Mi hanno sempre colpito la popolarità e l’immediatezza delle immagini verbali di papa Francesco: «Chiesa in uscita», «Chiesa ospedale da campo», «la Chiesa non è una Ong», «c’è una guerra mondiale a pezzi»… Danno un’idea che descrive bene e rimane nella sua concretezza. Quella della guerra mondiale a pezzi è particolarmente centrata e adattissima a indicare l’aspetto più drammatico del nostro presente. L’“operazione speciale” scatenata dalla Russia contro l’Ucraina ha determinato un conflitto che ha ormai quasi due anni; nel frattempo l’Azerbaigian ha fatto fuori il Nagorno-Karabakh, enclave armena della resistenza cristiana in Medio Oriente; è esplosa l’aggressione di Hamas a Israele, con tremenda e inevitabile risposta; in Africa ci sono quattordici guerre dimenticate da tutti; poi ci sono altri conflitti, nemmeno nominati, tra gli Stati e interni ad essi.

A quest’ultimo proposito basti pensare agli scontri prodotti dalle manifestazioni...