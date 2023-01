Recentemente sono stati pubblicati in Italia e nel mondo dati provvisori relativi all’andamento dell’inflazione nello scorso mese di dicembre e nell’intero anno 2022. Rimaniamo in attesa dei dati definitivi, prima di fare commenti approfonditi.

I numeri dell’Istat

Ha iniziato l’Istat, pubblicando i dati provvisori relativi ai prezzi al consumo: in media nel 2022 l’inflazione di fondo (cioè l’aumento dei prezzi al consumo al netto degli energetici e degli alimentari freschi) è stata pari al 3,8 per cento (+0,8 per cento nell’anno precedente). Al netto dei soli energetici, l’incremento dei prezzi al consumo sarebbe del 4,1 per cento (+0,8 per cento nel 2021). Tuttavia, occorre evidenziare che nel solo mese di dicembre l’inflazione di fondo accelera leggermente da +5,6 a +5,8 per cento, mentre quella al netto dei soli energetici sale impercettibilmente da +6,1 a +6,2 per cento.

Nel 2022 i prezzi al consumo registrano una crescita media dell’8,1 per cento (+1,9 per cento nel 2021)...