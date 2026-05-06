Il grande scontro tra sentitodire e vistocongliocchi

Come si spiegano Donald Trump, la cancel culture, il woke, il populismo? Per chi non voglia fermarsi a commenti pigri e conformisti, esiste un rimedio: è la lettura di Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo di Giovanni Orsina. Storico e politologo, direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss, Orsina ragiona su questi argomenti da tempo. «Il libro – spiega a Tempi – ho iniziato a scriverlo oltre due anni fa, ma gli ultimi avvenimenti di cronaca mi paiono confermare molte delle mie tesi». Tra queste c’è che, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, il mondo abbia attraversato una vera rivoluzione, incentrata sulla liberazione dell’individuo. Una rivoluzione che ha portato oggettivi benefici – un generale miglioramento del benessere –, ma che, «volendo perfezionare la libertà individuale ovunque nel globo», come scrive Orsina nel volume, ha finito per degenerare in qualcosa d’altro, producendo un rigetto: ciò che genericamente viene incasellato ...