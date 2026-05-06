Il grande scontro tra sentitodire e vistocongliocchi

L’involuzione moralistica del liberalismo ha portato a un ordine storico radicale che ha soffocato l’uomo “così com’è” in nome dell’uomo “come dovrebbe essere”. Così si spiega la reazione di un populismo che sa opporsi, ma non proporre ricette alternative. Intervista al politologo Giovanni Orsina
Come si spiegano Donald Trump, la cancel culture, il woke, il populismo? Per chi non voglia fermarsi a commenti pigri e conformisti, esiste un rimedio: è la lettura di Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo di Giovanni Orsina. Storico e politologo, direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss, Orsina ragiona su questi argomenti da tempo. «Il libro – spiega a Tempi – ho iniziato a scriverlo oltre due anni fa, ma gli ultimi avvenimenti di cronaca mi paiono confermare molte delle mie tesi». Tra queste c’è che, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, il mondo abbia attraversato una vera rivoluzione, incentrata sulla liberazione dell’individuo. Una rivoluzione che ha portato oggettivi benefici – un generale miglioramento del benessere –, ma che, «volendo perfezionare la libertà individuale ovunque nel globo», come scrive Orsina nel volume, ha finito per degenerare in qualcosa d’altro, producendo un rigetto: ciò che genericamente viene incasellato ...
Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo