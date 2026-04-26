Mykola Chudak aveva 26 anni quando nel novembre 1986 fu inviato dall’Unione Sovietica come pompiere nella “zona di esclusione” di Chernobyl insieme a soldati, ingegneri, minatori e medici per cercare di contenere il più grande disastro nucleare della storia, avvenuto in Ucraina il 26 aprile di 40 anni fa. Chudak, come gli altri 600 mila “liquidatori” raccolti in tutta l’Urss dalle autorità di Mosca, allora non sapeva che cosa fosse successo. Il Cremlino non li aveva informati. Ma oggi, tornando per la prima volta sul luogo dell’incidente, Chudak non pensa a quei sei mesi in cui visse a meno di dieci chilometri dalla centrale nucleare: «Tornando qui provo un’immensa gratitudine per il sacrificio fatto dai miei compagni», dai vigili del fuoco di Chernobyl e di Pripyat che intervennero subito dopo lo scoppio che ha cambiato l’Europa e la percezione mondiale dell’energia nucleare. Molti di loro morirono per sindrome acuta da radiazioni nelle settimane successive. Il disastro di Chernobyl A...