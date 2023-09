La Russia è costretta ad acquistare armi obsolete dalla Corea del Nord perché a causa delle sanzioni decise da Usa e Unione Europea che vietano l’esportazione a Mosca di 38 categorie di prodotti che possono avere uso militare non riesce a produrre il materiale bellico di cui ha bisogno in Ucraina? Non esattamente.

È vero che le forze armate russe l’anno scorso hanno sparato una quantità di proiettili d’artiglieria – 10 milioni secondo le stime occidentali - che nessuna industria bellica nazionale al mondo è in grado di rimpiazzare nel medesimo lasso di tempo. Ma è anche vero che la capacità produttiva dell’industria militare russa appare attualmente raddoppiata rispetto a quella dell’anno scorso, quando il 22 febbraio iniziò “l’operazione militare speciale” in Ucraina, e questo a dispetto delle sanzioni occidentali.

Più di Usa e Europa

Un servizio del New York Times del 14 settembre racconta che, secondo le analisi occidentali, la Russia è oramai in grado di produrre due...