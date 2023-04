Secondo un'indiscrezione del Foglio, per favorire la natalità il governo di Giorgia Meloni, e in particolare il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sono al lavoro per offrire uno sconto fiscale sostanziale o addirittura un'esenzione dal pagamento delle tasse alle famiglie con almeno due figli a carico. La misura è già stata sperimentata in Ungheria per contrastare la denatalità e dai numeri si può dire che funziona, anche se occorre un importante investimento a lungo termine.

I numeri (di successo) dell'Ungheria

Dal 2010, da quando cioè Viktor Orban è tornato al potere con Fidesz, l'Ungheria ha investito in modo massiccio su famiglia e la natalità, arrivando a spendere in media oltre il 4 per cento del Pil (l'Italia ne investe il 2%, la media Ocse è del 2,4%). L'anno scorso è stato speso il 6,2% del Pil, pari a 9,7 miliardi di euro.

Se nel 2009 il tasso di fecondità era di 1,32 figli per donna, l'anno scorso è passato a 1,6 figli per donna (l'Italia è a 1,2). Non solo,...