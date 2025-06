«Regolare il mercato farà più ricca Milano»

Continua con Raffaella Saporito la nostra serie di dialoghi sulla crisi di Milano con figure del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’università e dell’imprenditoria per riflettere sui problemi e sulle risorse della città, in una parola sulla sua “identità”. Sguardi sul presente capaci di comprendere la storia e di spingersi al prossimo futuro. La serie si è aperta con Gianni Biondillo nel numero di maggio.

Raffaella Saporito, laurea in Scienze politiche con studi tra Torino e Parigi, è approdata all’Università Bocconi di Milano per un master in pubblica amministrazione per poi tornare, dopo il dottorato, come docente della School of Management, dove si occupa anche di politiche abitative pubbliche. Un tema, quello della casa, che è sempre stato prerogativa di architetti, urbanisti e asset manager e che solo in tempi recenti è divenuto un tema di welfare.

Raffaella Saporito

«All’estero», spiega Saporito a Tempi, «le soluzioni abitative più promettenti che stiamo mappando nel ...