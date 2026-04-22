Tra Milano e Tel Aviv, Sala si ritrova ostaggio facile pure dei pro Pal

Scrive il Corriere della Sera Milano:

«Lunedì pomeriggio è scoppiata la protesta pro Pal in Consiglio comunale a Milano per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città di Tel Aviv. A scatenare il dissenso sono stati i consiglieri comunali di Europa Verde che si sono messi al centro dell’aula interrompendo la seduta, mostrando la bandiera della Palestina e le magliette con la scritta “Rispettate il Consiglio comunale. Stop al gemellaggio con Tel Aviv”. Il riferimento è al fatto che non è stato applicato dalla giunta e dal sindaco quanto deciso dall’aula lo scorso ottobre, cioè di interrompere il gemellaggio. Nel pubblico è poi scoppiata la protesta degli attivisti pro Pal e di Avs, che hanno iniziato a urlare “Stop al gemellaggio”, “Free Palestine” e poi “Dimissioni”».

* * * Aggiunge Alberto Marzocchi sul Fatto quotidiano:

«“Neanche una giunta di destra ci avrebbe dato una risposta del genere”. Francesca Cucchiara, consigliera dei Verdi, lo aveva...