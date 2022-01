«Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli». Come spesso gli succede non è andato troppo per il sottile Papa Francesco, tornando a parlare, all’udienza generale del lunedì, della preoccupazione a cui aveva fatto cenno all’Angelus del 26 dicembre, quando disse: «Parlando della famiglia, mi viene una preoccupazione, una preoccupazione vera, almeno qui in Italia: l’inverno demografico. Sembra che tanti hanno perso l’aspirazione di andare avanti con figli e tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio soltanto. Facciamo tutti il possibile per riprendere una coscienza, per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie contro la nostra patria, anche contro il nostro futuro».

«Cani e gatti occupano il posto dei figli»

Oggi lo ha rifatto a suo modo, indispettendo gli animalisti e i tanti che si sono sentiti chiamare in causa (basta guardare i commenti sui social, solitamente simpatizzanti verso le “uscite” del Santo Padre). Tema della catechesi, paternità e maternità: «L’altro giorno, parlavo dell’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti … Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e – come diceva uno un po’ umoristicamente – “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità. Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli».

Lo scrivevamo qualche settimana fa, ma lo denunciamo da anni, ciclicamente in Italia si lancia l’allarme “inverno demografico”, il rischio Grecia, la rottura del giocattolo del ricambio generazionale, la riduzione delle generazioni in età riproduttiva. A ogni report dell’Istat si parla di emergenza demografica, poi più nulla fino al report successivo. Nel mezzo, non si fa nulla. Ma come ha detto anche il Papa, la denatalità incide su tutto: dai risparmi agli immobili alle aziende. La politica non se ne cura, se non ripetere l’allarme come slogan ogni tanto.

«Avere figli è un rischio, ma è più rischioso non averne»

Ma sono sempre meno le persone che accettano di correre quello che il Papa definisce un “rischio”: «La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore. Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore».