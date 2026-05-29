“Rigenerati”. Le nuove puntate del podcast per riscoprire chi siamo

La famiglia si fonda e si regge sulla coppia, su quel rapporto fondamentale che genera sempre, che i figli arrivino o meno: un adulto genera per definizione. Ma cosa significa generare? Di cosa è fatto uno sguardo generativo? Per tutta la vita e fino a poche settimane prima della sua scomparsa, avvenuta il 18 gennaio 2024, Vittoria Sanese, riminese, psicologa e psicoterapeuta della coppia e della famiglia, ha sfidato su questo punto uomini e donne in molti luoghi d’Italia. Il rapporto con queste famiglie, che nel tempo si è esteso anche fuori dall’Italia, continua ancora dietro la guida di Nicoletta Sanese, figlia di Vittoria e pedagogista, che ne ha raccolto l’eredità.

Colpite e cambiate dagli insegnamenti di Vittoria, alcune di queste madri hanno realizzato le prime tre puntate del podcast “Rigenerati. A tu per tu con Vittoria Maioli Sanese”, senza pretendere di fare una sintesi del pensiero della dottoressa, ma con il desiderio di trasmettere il patrimonio ricevuto. Visto il successo delle prime registrazioni, che hanno raggiunto i 15.542 download, grazie al sostegno del Consultorio Familiare Ucipem di Rimini – fondato proprio da Vittoria Sanese nel 1970 – e alla raccolta di Crowdfunding cui hanno contributo tante famiglie che nel tempo hanno beneficiato di questa proposta, il podcast ha raggiunto ora le 8 puntate.

Il progetto, scritto da Giulia Reali, insieme a Cecilia Spinelli, Nicole Bergamaschi, Anna Pelleri, Francesca Miglio, Alessandra Gardi e altre donne, vede nelle ultime puntate la preziosa collaborazione della figlia Nicoletta e del marito Nicola Sanese, che offrono uno sguardo più personale e familiare di una donna che è stata madre per tanti.

Creative Producer: Giulia Reali

Sound Design: Roberto Natale

Immagine di copertina: Marta Tranquilli

Progetto grafico: Cecilia Savarese

Abstract

Troppo spesso il rapporto genitoriale è ridotto a un “fare”, a “istruzioni per l’uso” reperibili un po’ dappertutto, ma che poi si rivelano irrealizzabili e anacronistiche. Eppure, c’è un estremo bisogno di compagnia nell’essere genitori: tutti concentrati sulla performance, non si coglie che il problema riguarda l’identità.

Per questo, dopo il successo delle prime tre puntate del podcast “Rigenerati. A tu per tu con Vittoria Maioli Sanese”, le curatrici hanno voluto continuare a condividere i suoi insegnamenti, arricchendo questo patrimonio con temi come l’obbedienza, la dignità e la differenza e con lo sguardo del marito Nicola Sanese e della figlia Nicoletta.

Il podcast ha raggiunto migliaia di genitori e ha anche generato, per usare un termine molto caro a Vittoria, tanti rapporti, suscitando un rinnovato desiderio di mettersi al lavoro su se stessi, per scoprire sempre di più che «genera solo chi è generato».

Le nuove puntate affrontano alcuni dei temi più discussi nei gruppi di lavoro con Vittoria: l’obbedienza, il legame di riconoscimento tra marito e moglie, la differenza tra maschile e femminile, la dignità dei figli. Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme (Spotify e non solo) di ascolto e su YouTube con un nuovo canale dedicato.

Contatti

Redazione podcast: [email protected]

Instagram: @rigeneratipodcast

Consultorio Familiare Privato UCIPEM di Rimini: www.consultoriofamiglia.it

Contatto Giulia Reali: [email protected]

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Chi è Vittoria Maioli Sanese

Vittoria Maioli Sanese, nata a Rimini nel 1943 in una famiglia numerosa di 8 fratelli, era sposata con Nicola Sanese e madre di 6 figli di cui due adottati. Era psicologa della coppia e della famiglia. Nel 1970 aveva fondato il Consultorio Familiare Privato di Rimini (associato Ucipem). Oltre al lavoro clinico con le coppie, ha guidato per anni gruppi di riflessione e di formazione per genitori, operatori sociali, educatori, psicologi. Ha svolto un lavoro di ricerca sulla coppia e sulla famiglia dal punto di vista psicologico, esistenziale, sociale, culturale e antropologico. Numerosi i suoi interventi in convegni, congressi e seminari e autrice di 5 libri: Ho sete per piacere, Chi sei tu che mi guardi, Perché ti amo, Come figlio, come padre, come madre e La domanda come vento impetuoso, edizioni Marietti.