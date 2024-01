Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller non c’è nessun rapporto fra i lanci di missili che Iran e Pakistan si sono scambiati fra il 16 e il 18 gennaio e la crisi di Gaza. Il veterano dell’amministrazione Obama sbaglia: tutto è collegato con tutto, nell’arco di crisi che va da Gaza all’Afghanistan.

Il disegno di Netanyahu e le azioni dell'Iran

Più diventa trasparente il disegno di Benjamin Netanyahu di trascinare l’Iran in un confronto militare diretto con Israele, più la Repubblica islamica si trova nella scomoda posizione di doversi allo stesso tempo sottrarre alla sfida e dimostrare di essere comunque pronta ad accettarla. Tehran non può muoversi direttamente per impedire la demolizione di Hamas con un atto che condurrebbe a una guerra generalizzata, con inevitabile intervento americano, per la quale non è ancora pronta; ma deve allo stesso tempo mostrare i muscoli per dissuadere Gerusalemme dalla tentazione di infliggere colpi in profondità al territorio ...