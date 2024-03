Sul Sussidiario Giulio Sapelli scrive: «Ma torniamo alla Finlandia: Stalin la invase e il primo ministro finlandese Mannerheim, pur di ottenere la pace, concesse a Stalin i territori che richiedeva e si risolse a restare neutrale nel corso della guerra. Fu una decisione molto sofferta da Churchill, che aveva con Mannerheim un lungo rapporto di stima e di amicizia. Ma quella che allora a molti parve una decisione assai controversa e rinunciataria si rivelò al finire della guerra – che vide l’Urss vittoriosa – una soluzione decisiva per consentire alla Finlandia non solo di riacquistare i territori della Carelia e di Petsamo, ma di non subire la devastante occupazione staliniana imperialistica delle nazioni baltiche, occupazione che segnò la fine della Seconda Guerra mondiale aprendo quelle ferite che oggi – con la nuova aggressione all’Ucraina – si sono riaperte costruendo un nuovo assetto di potenza in Europa e nella stessa Nato, ponendo il fianco Nord al centro dello scontro...