Manca un giorno alle elezioni europee ed Emmanuel Macron in Francia spara le sue ultime cartucce. Neanche il tempo di salutare giovedì i leader stranieri che hanno partecipato alle celebrazioni dell'80mo anniversario del D-Day, lo sbarco anglo-americano in Normandia, e già il presidente francese faceva capolino sul telegiornale delle 20 del canale France 2 dell'emittente pubblica e di quella privata Tf1.

Macron rischia l'umiliazione dalla Le Pen

La bulimia mediatica, esagerata perfino per Le Monde, che parla di «onnipresenza», serve al presidente per tentare una disperata risalita nei sondaggi. Le ultime rilevazioni non sono lusinghiere per Macron e danno il suo partito, Renaissance, a un magro 15%, più che doppiato dal Rassemblement National di Marine Le Pen, che veleggia al 33,5%.

E allora eccolo in televisione, con la scusa di parlare degli 80 anni dallo sbarco, a tuonare contro «l'e...