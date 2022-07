Il testo pubblicato di seguito è la postfazione di Annalena Valenti, moglie di Luigi Amicone, alla raccolta di scritti scelti del fondatore di Tempi edita da Itaca, in libreria dal 15 luglio. Oggi, sabato 16 luglio il libro – Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista (176 pagine, 15 euro) – sarà presentato a Caorle (Ve) in piazza Vescovado alle 21.30 da Giuliano Ferrara (autore della prefazione), Gian Micalessin e Davide Prosperi all’evento “Chiamare le cose con il loro nome”, prima edizione del premio Luigi Amicone per il giornalismo e la comunicazione.

«Non sei più corpo: non sei più travaglio:

solo sei luce: trasparente luce

d’ottobre, al cui tepor nulla matura

perché già tutto maturò: chiarezza

che della terra fa cosa di cielo».

Ada Negri

Quando mi chiedono come sto, non so cosa rispondere. Quando mi chiedono cosa avresti detto e scritto di Putin, della guerra, della Nato, di Biden, non so cosa rispondere. Perché sì, sappiamo tutti cosa pensavi e scrivevi, ma come im...