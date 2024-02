Lo stanco rito delle occupazioni delle scuole si tramanda di generazione studentesca in generazione studentesca, trascinandosi attraverso le ere geologiche e le paventate riforme della scuola.

Spesso assorbe altri macro-temi che gli scaltri occupanti mutuano dal dibattito del momento e che utilizzano per abbellire e ornare le loro tremule proteste: dalla politica internazionale alla questione di genere declinata in salsa di gabinetto non-binario, dal pacifismo pop alle leggi finanziarie, dalla censura della parola “genocidio” che è la parola più pronunciata letta e scritta di queste settimane, tanto per la censura, fino a Geolier sconfitto dalle élite giornalistiche con annessa riapertura della questione meridionale, tutto diviene fonte di legittimazione, leggasi pretesto, per decretare lo stop alle lezioni e trasformare gli istituti scolastici in riedizioni, solo più linde, dei centri sociali.

Il liceo Gian Battista...