Sebbene non sia ancora del tutto chiara la dinamica del naufragio della barca di migranti davanti alle coste crotonesi, Elly Schlein ha già chiesto le dimissioni del ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Già che c'era, la nuova segretaria del Pd ha puntato il dito anche contro i ministri Salvini e Giorgetti e chiesto una «riflessione» al presidente Meloni.

Ieri le cronache hanno aggiunto altri dettagli del terribile viaggio vissuto dai migranti. C'è chi ha raccontato che gli scafisti, una volta che la barca si è spezzata, sono saliti su un gommone per fuggire. Altri hanno spiegato di essere stati trattati in maniera disumana, ammassati nella stiva in mezzo a pozze maleodoranti di carburante che rendevano l'aria irrespirabile. «Ogni tanto ci facevano uscire per respirare, soprattutto quando il mare ha cominciato ad essere agitato, ma poi tornavamo nella stiva, i bambini continuavano a piangere». I sopravvissuti hanno anche detto di aver chiesto più volte agli scafisti, mentre...