Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

Milano come va detta

Di Pietro Piccinini
02 Maggio 2026
Le grane di una città sotto assedio e le sue risorse, spesso e volentieri private. E un appello alla politica. Appunti dal convegno Tempi-Ccl
La Sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana affollata per il convegno “Milano, fine dei giochi?”, organizzato da Tempi e Ccl - Consorzio Cooperative Lavoratori venerdì 17 aprile 2026 (foto Marco De Ponti / Tempi)
La Sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana affollata per il convegno “Milano, fine dei giochi?”, organizzato da Tempi e Ccl - Consorzio Cooperative Lavoratori venerdì 17 aprile 2026 (foto Marco De Ponti / Tempi)

«La narrazione di questa città è completamente sbagliata. Dal mio punto di vista, per come l’ho vissuta e per come la conosco, la traiettoria di Milano è positiva». Bisogna avere occhi e cervello imballati nella carta delle gazzette di procura per riuscire a negare questa semplice affermazione fatta il 17 aprile scorso al convegno di Tempi e Ccl dall’amministratore delegato di Coima, Manfredi Catella, l’uomo al centro di molti dei più importanti progetti di rigenerazione urbana della metropoli, e da qualche mese anche delle attenzioni di magistrati e giornalisti decisi ad abbattere il “modello Milano”.

In effetti, quante altre città hanno saputo liberare lo sviluppo e la vitalità di cui ha goduto Milano negli ultimi 15 anni almeno, in un paese che da tempo immemore si ritrova mani e piedi legati da uno zerovirgola di deficit/Pil? E quante altre città italiane sono diventate città globali, “costrette” a competere non più tanto con Roma, Torino e Bologna, ma con Boston, Parigi, Monaco d...

Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

Alessandro Maggioni anna scavuzzo Beppe Sala compagnia delle opere Lavoro magazine Manfredi Catella Maurizio Lupi Milano Per quale Milano tempi maggio 2026

Articoli correlati

Scopri di più →