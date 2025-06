L’eurofollia di bloccare le auto diesel nel Nord Italia

«Siamo al lavoro per fermare il blocco delle auto con motore Euro 5. Questo fa parte delle follie europee, della Commissione von der Leyen che ha approvato quella fesseria economico-industriale che si chiama Green Deal». Difficile dare torto al ministro dei Trasporti Matteo Salvini quando si arrabbia perché i proprietari di auto diesel Euro 5 non potranno più circolare liberamente in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Il divieto scatterà dal primo ottobre (e proseguirà almeno fino a aprile 2026, ma in Emilia-Romagna sarà permanente) nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti. Le suddette Regioni hanno recepito una direttiva europea che impone di ridurre l’inquinamento atmosferico nella Pianura Padana e nelle aree metropolitane più trafficate. Solo se la Camera apporterà delle modifiche al decreto Infrastrutture (c'è tempo fino al 19 luglio), il blocco sarà evitato.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea (Foto Ansa)

Limitazioni regione per ...