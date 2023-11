Su Fanpage Walter Verini dice: «Noi ci battiamo, a volte anche entrando in contrasto con le opinioni della magistratura, contro il correntismo della magistratura, che quando degenera in carrierismo è uno dei problemi che porta alla delegittimazione della giustizia. Il caso Palamara è solo la punta dell'iceberg. Se la magistratura fa convegni e iniziative, non è correntismo, ma è un modo per esprimere aree politico culturali che contribuiscono al dibattito pubblico, naturalmente sempre nell'ambito della separazione dei poteri. Se il ministro si riferisce a questo, il suo attacco è grave, perché lede la libertà di espressione. Se invece è a conoscenza di altri elementi venga a riferirli nelle aule del Parlamento, o all'Antimafia e al Copasir, visto che lì c'è la possibilità di secretare l'audizione».

Com’è che si batte il Pd? «A volte anche entrando in contrasto con le opinioni della magistratura». A volte! Ogni tanto mi viene l’insensato sogno di sperare che si formi un’Ass...