Non è un caso se Joe Biden ha visitato due volte Varsavia e mai Parigi o Berlino durante il suo mandato. Non si tratta soltanto di una "svista" o di un premio per la Polonia, che più di tutti in Europa si sta spendendo per contrastare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, ma anche di una studiata mossa geopolitica per spostare il baricentro del potere politico in Europa a Est. E di conseguenza minare l'unità e la rilevanza dell'Unione Europea, che dovrebbe seriamente preoccuparsi delle mosse del presidente americano.

Per Bruxelles la Polonia è un "nemico"

La Polonia, insieme all'Ungheria, è considerata dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen il grande malato dell'Unione. Bruxelles ha accusato la Polonia di «arretramento democratico» e di fronte al rifiuto del governo, considerato di estrema destra, di adottare riforme sullo stato di diritto ha congelato i 37 miliardi del Recovery Fund che spetterebbero a Varsavia. La quale, ogni giorno, ricev...