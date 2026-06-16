Donald Trump canta vittoria, lIran anche. Non poteva che finire così la guerra tra Stati Uniti, Israele e Repubblica islamica, con una tregua senza vincitori e dove tutti sono vinti. Anche se Teheran ha più ragioni di gioire rispetto a Washington. Sicuramente, al di là dei proclami di facciata, non può essere soddisfatto il presidente americano, che nel 2018 stracciò l’accordo sul nucleare con l’Iran ottenuto da Barack Obama (Jcpoa), definendolo una «disgrazia», e che ora si ritrova a festeggiare per qualcosa che rischia di essere molto simile. Cosa prevede la tregua tra Usa e Iran Il testo del memorandum d’intesa che dovrebbe essere firmato venerdì da Stati Uniti e Iran in Svizzera non è ancora disponibile. Ma da quanto trapela rappresenta un’intesa minima: cessazione delle ostilità per 60 giorni (Libano compreso), riapertura dello Stretto di Hormuz (da sminare con l’aiuto anche dell’Italia se il Parlamento darà il suo via libera) senza tassazione per le petroliere e revoca del blocco...