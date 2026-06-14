Anche la Francia vorrebbe una Corte disciplinare per i magistrati

«I meccanismi per sanzionare i giudici non funzionano. Dipendono dal Consiglio Superiore della Magistratura, che è troppo corporativo e sindacalizzato nella sua composizione. (…) Nella nostra Repubblica non può esistere alcuna categoria di dipendenti pubblici che non sia tenuta a rispondere di eventuali condotte professionali scorrette».

Echi della campagna dell’italico referendum sulla giustizia, che proponeva fra le altre cose l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per i magistrati? Vecchie dichiarazioni che tornano in circolazione? Nemmeno per sogno. Quelle che avete letto sopra sono parole tratte da un’intervista rilasciata da Bruno Retailleau, presidente del partito gollista Les Républicains e candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2027, al quotidiano Le Parisien all’indomani dell’omicidio di Lyhanna Rameau Bernard, l’11enne violentata e uccisa nel sud-ovest della Francia da un pedofilo già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari e nuove denunce ci...