Sono tornato dopo 17 anni a visitare la casa della Fraternità San Carlo a New Taipei City e soprattutto le parrocchie di San Francesco Saverio e di San Paolo. L’occasione era la pubblicazione di un mio libro in cinese - La casa, la terra, gli amici - che con grande generosità e un filo di umorismo i miei amici di Taiwan hanno deciso di mettere a disposizione anche di coloro che parlano e che leggono il cinese.

I canti di Adriana Mascagni in cinese

La presentazione è avvenuta all’Università Fu Jen, alla presenza del decano della facoltà di Lingue, del nunzio apostolico e di un centinaio di giovani. Per me è stata una grande sorpresa e una grande gioia. Le parole che ho detto, i lettori di Tempi già le conoscono. Ci sono stati prima due canti in cinese: il primo è Grazie Signore di Adriana Mascagni. È stato per me molto emozionante ascoltare questo canto che ha accompagnato i miei inizi in Gs, intonato in un luogo e una lingua così lontani, segno dell’internazionalità del carisma di do...