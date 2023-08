La nuova ondata di sbarchi sulle coste italiane sta mettendo a dura prova il governo e rilancia con forza il tema della solidarietà europea, soprattutto dopo il memorandum d’intesa con la Tunisia firmato lo scorso luglio. Come emerge dai dati del Viminale, nel 2023 i migranti sbarcati in Italia hanno raggiunto la cifra record di 107.530 (dal primo gennaio al 25 agosto), oltre il doppio di quelli giunti nello stesso periodo del 2022 (52.954).

I paesi d'origine dei migranti

A sbarcare sono anzitutto migranti provenienti dai paesi dell’Africa subsahariana con in testa Guinea (12.856) e Costa d’Avorio (12.515), ai quali si aggiungono Burkina Faso (5.927), Camerun (3.754) e Mali (3.546). In terza e quarta posizione i migranti provenienti dai paesi del Nordafrica, con Tunisia ed Egitto che rappresentano rispettivamente il terzo e il quarto paese di provenienza dei migranti che sono sbarcati in Italia dal primo gennaio con 8.588 e 8.017 migranti.

La recente nuova ondata migrato...