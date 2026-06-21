Adesso l’Italia è una “democrazia illiberale”, come no

La scommessa che faccio con me stesso ogni volta che mi trovo davanti un libro di giornalisti, politologi o intellettuali vari sull’Italia meloniana o proprio sulla Meloni è a quale pagina e con quale intensità troverò il paragone inesorabile, inevitabile, inescusabile con democrature e democrazie illiberali assortite che poi gira e rigira sono sempre l’ex Ungheria orbaniana, essa stessa talmente tanto democrazia illiberale da aver mandato a casa Orbán non per colpo di Stato o consunzione del leader ma attraverso il caro, vecchio voto. Nel caso di La sciamana. Meloni, l’ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale, di Massimo Giannini, edito da Rizzoli, l’incontro avviene presto, già in fase di introduzione.

Anche l’Italia sarebbe rifluita quindi nel novero di quei regimi – la parola “regime” è usata letteralmente – che possono essere definiti illiberali perché mantengono solo un formale esoscheletro della democrazia: in questi paesi, l’Ungheria e basta in realtà, ci sarebbero sì elezioni ma tutto il resto, dalla magistratura all’opinione pubblica, verrebbe soggiogato dal potere statale e piegato alla propria volontà, finendo per coartare e quindi inquinare la stessa libertà, e il libero convincimento, degli elettori.

La leggenda del “modello Orbán”

Tra tutte le forme politologiche velocemente estratte dal cilindro dei bizantinismi lessicali, quella delle “democrazie illiberali”, e delle “democrature”, una variante delle prime, è senza dubbio una delle più suadenti e affascinanti e, del pari, vuote di senso. Un modello talmente tarato su una singola esperienza politico-nazionale, geograficamente e istituzionalmente localizzata, che non avrebbe potuto conoscere generalizzazione. Eppure, per motivi di polemica politica e di delegittimazione degli avversari, il modello si è espanso ed è stato ritagliato variamente: anche sui singoli partiti che, processo alle intenzioni, avrebbero in mente e nei programmi di trasformare i loro paesi in democrazie illiberali. Oppure sui governi, come quello italiano.

La preferenza è una cosa seria.

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Ora, l’esperienza storica ci ha dimostrato come e quanto questo modello lasci il tempo che trova. Se prima si tentava di ricomprenderci dentro anche la Polonia, almeno per dimostrare la generalizzazione della categoria, il giochetto è durato assai poco e si è tornati alla sola Ungheria. Ma pure questa alla fine è andata in frantumi perché l’orpello elettorale si è dimostrato assai meno svuotato di quanto si dicesse e scrivesse e Orbán se ne è tornato a casa.

In quale modo, però, si potrebbe sostenere senza scoppiare a ridere che l’Italia fa parte dei paesi legati a questa nuova dinamica di democrazie non poi così democratiche? Il potere giudiziario è talmente libero e svincolato da aver iniziato a fare politica esso stesso, in maniera ancora più scoperta e palese di quanto non avesse già fatto nei decenni scorsi. La magistratura si è poi espressa spesso, nell’esercizio delle proprie funzioni, su provvedimenti adottati dal governo, da quelli sulla sicurezza all’immigrazione, e non in senso favorevole, senza che nessuno potesse far qualcosa per evitare di tenere conto di quelle sentenze o ordinanze.

Dialogare con un “fascista”

Giornali e televisioni, tanto pubbliche quanto private, abbondano di voci più che ferocemente critiche nei confronti della presidente del Consiglio e dei partiti di governo, e l’opinione pubblica è un continuo ruminare di critiche e magari insulti alla Meloni. La separazione dei poteri, che è poi il proprium effettivo della democrazia liberale, se ne sta là, intoccata. Non ci sono stati accentramenti, verticalizzazioni, provvedimenti repressivi o censori, nonostante a certa intellighenzia piaccia e tanto pensarlo e sostenerlo in ogni occasione.

La colpa di Giorgia Meloni, alla fin fine, secondo Giannini, sarebbe quella di essersi appiattita su Trump e su Netanyahu e di aver scelto, qui si sposa una analisi di Mario Monti (Mario Monti…), l’idea di un approccio conflittuale alla via di governo, incurante dei corpi intermedi, dell’opposizione, delle critiche mediatiche. La fissazione degli esegeti dell’antisovranismo è quella dell’uomo o della donna soli al comando, investiti popolarmente dal voto e come tali legittimati a poter fare tutto. Ma se poi scendiamo nella realtà microfisica dello scenario italiano vediamo che i corpi intermedi con i quali confrontarsi, i sindacati ad esempio, hanno da tempo avviato una forma oppositiva del tutto politica e che di sindacale ha assai poco. La stampa e le tv ostili sono appunto ostili, non critiche. Se dipingi l’Italia come un regime e usi l’espressione “fascismo” ogni ventidue minuti è plausibile pensare che all’interlocutore, che tu stesso delegittimi e criminalizzi, non venga propriamente tanta voglia di dialogo. E questo vale, ovviamente, per la stessa opposizione parlamentare, persa nei meandri delle sue quadrature del cerchio e della quale non si è ancora capito chi sia leader, portavoce, frontman.

Meloni trumpiana prima di Trump

Il magnetismo trumpiano è chiaramente la cifra sostanziale del volume. L’autore la prende alla larga, incipiando dal berlusconismo e dall’esperienza ministeriale della Meloni (mi scuseranno Giannini, Italo Bocchino e i parlamentari di Fdi, tutti uniti dal coro di “Giorgia”, quasi a voler ribadire una prossimità sfiancante, ma per me è Meloni, presidente del Consiglio, non Giorgia, non è mia cugina o la mia vicina di casa): sin dai tempi berlusconiani, Berlusconi = Trump, chiaramente, si era palesata la forma mentis di un populismo nazionalista e carismatico, cattivo maestro che aveva fatto balenare certe idee nella mente della Meloni.

La mia parte preferita del volume è però il capitolo sulla “Camaleontica Giorgia” (aridaje con Giorgia), laddove si può leggere che secondo molti, e chiaramente pure secondo l’estensore del libro, sarebbe stato meglio che avesse vinto Kamala Harris. Sarebbe stato preferibile persino per la Meloni. «Tra donne ci si intende meglio». Testuale. Non so Giannini in quale mondo viva, quali uffici e redazioni abbia frequentato, ma personalmente non ho mai visto donne andare tra loro d’accordo solo in quanto donne. Ho visto donne andare d’accordo e donne accoltellarsi metaforicamente alle spalle, donne solidarizzare e donne accapigliarsi. Senza contare che Kamala Harris non ha vinto e non ci è andata nemmeno vicina, perché è stata una candidata imbarazzante, fiacca, debole, fuori focus e che veniva dalla zavorra rappresentata da un presidente, Biden, la cui condizione psico-fisica era talmente declinante ed evidente che solo i giornalisti italiani potevano negarla.

Il famoso legame con Musk e la “tecnodestra”

La parte più fantasiosa, e invecchiata peggio, del volume è senza dubbio alcuno però l’ultimo capitolo, “C’eravamo tanto amati”, nel quale Giannini sfodera la corresponsione d’amorosi sensi della Meloni per la Tech Right americana, da Elon Musk a Peter Thiel, arrivato a Roma nel marzo 2026 per l’ormai notissimo ciclo di conferenze sull’Anticristo. Invecchiata malissimo questa parte perché i rapporti con Musk, dopo l’ospitata ad Atreju, si sono eclissati e di sostanziale c’è rimasto poco. Niente Starlink, come pure si era ventilato, e nemmeno più ricevuto a Palazzo Chigi.

Stesso a dirsi per Peter Thiel, che nel marzo 2026 la Meloni non ha voluto incontrare, tanto per l’amore per la tecnodestra. Né ad assistere alle conferenze c’erano parlamentari o fiduciari del governo.

Peraltro, nonostante Giannini scriva che l’associazione organizzatrice, la Vincenzo Gioberti, sarebbe vicina a Fratelli d’Italia, bè si tratta di un’asserzione del tutto priva di fondamento e che infatti viene gettata là, alla rinfusa, in assenza di qualunque riscontro. D’altronde la Gioberti è talmente vicina a Fdi che la sala concessa dal ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli (e pagata dall’associazione, che dovrà ricevere dal Mic indietro i soldi ora) presso la Biblioteca Vallicelliana, a Roma, per il convegno di commento all’enciclica papale Magnifica Humanitas verrà revocata due giorni prima della tenuta materiale dell’incontro dalla direttrice, con motivazioni tanto impalpabili quanto risibili, dopo articoli di Dagospia in cui si darà conto, inventandolo di sana pianta, che sarebbe stato presente lo stesso Thiel.

Oh, se qualcuno si chiedesse di quel titolo, La Sciamana, più che un calembour o un inside joke di corrispondenze tra Giannini e la Meloni stessa, un articolo del primo, la dedica del libro della seconda, in entrambi i casi c’era traccia di sciamanesimo simbolico-politico, alla fin fine si va a parare proprio verso lo sciamano Maga, Jake Angeli, materiale antropologico da La Zanzara.

Massimo Giannini, La Sciamana. Meloni, l’ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale, Rizzoli 2026, 224 pagine, 18 euro.

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