Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

Casca il mondo

Diritti congelati

Di Annalisa Teggi
06 Luglio 2026
L’allarme per un documento del governo americano che parla di adozione per gli embrioni crioconservati. La città canadese che ha deciso di trattare gli alberi «come gli esseri umani»
Contenitore per il congelamento degli embrioni (foto Depositphotos)
Foto Depositphotos

Giugno è stato il mese dei Pride, dei grandi cortei colorati in nome dei “diritti”. Una parola che, a seconda di chi la pronuncia, può passare dall’essere sacra a diventare fonte di estremo pericolo. Negli Usa è stato pubblicato un documento che ha messo in allarme il fronte abortista e riguarda il destino degli embrioni soprannumerari creati con la fecondazione in vitro e conservati nei laboratori delle cliniche della fertilità. Si tratta di un bando del dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti, attraverso l’ufficio per gli Affari della popolazione, che finanzia programmi di sensibilizzazione e servizi per l’adozione di embrioni. In un passaggio incriminatissimo è scritto: «Il programma riconosce l’adozione di embrioni anzitutto come una risposta ai bisogni di bambini che già esistono e hanno bisogno di una famiglia». Le parole su cui si darà battaglia sono “adozione” e “bambini”. Il cambio di lessico spaventa perché potrebbe spalancare le porte giuridiche alla ...

Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online
per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta
Aborto canada embrioni fecondazione assistita nuovi diritti premium USA

Articoli correlati

Scopri di più →