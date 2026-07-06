Diritti congelati

L’allarme per un documento del governo americano che parla di adozione per gli embrioni crioconservati. La città canadese che ha deciso di trattare gli alberi «come gli esseri umani»
Giugno è stato il mese dei Pride, dei grandi cortei colorati in nome dei “diritti”. Una parola che, a seconda di chi la pronuncia, può passare dall’essere sacra a diventare fonte di estremo pericolo.
Negli Usa è stato pubblicato un documento che ha messo in allarme il fronte abortista e riguarda il destino degli embrioni soprannumerari creati con la fecondazione in vitro e conservati nei laboratori delle cliniche della fertilità. Si tratta di un bando del dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti, attraverso l’ufficio per gli Affari della popolazione, che finanzia programmi di sensibilizzazione e servizi per l’adozione di embrioni.
In un passaggio incriminatissimo è scritto: «Il programma riconosce l’adozione di embrioni anzitutto come una risposta ai bisogni di bambini che già esistono e hanno bisogno di una famiglia». Le parole su cui si darà battaglia sono “adozione” e “bambini”. Il cambio di lessico spaventa perché potrebbe spalancare le porte giuridiche alla ...
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