In mezzo scorre il fiume, La bellezza non svanirà, Arfive

Tre mini recensioni per tre libri di Norman Maclean, Archibald Cronin e A.B. Guthrie. Spunti per chi è curioso di libri e vuole leggere

In mezzo scorre il fiume

Due fratelli nel Montana amano la pesca e il loro padre, un predicatore dei giorni nostri.

Un fiume, il Bib Blackfoot River, per parlare delle persone che si amano e che non si conoscono davvero:

“Sei sicuro di avermi detto tutto sulla sua morte?“

“Assolutamente tutto. Non è molto vero? Ma è possibile amare senza riserve anche senza capire tutto“.

Norman Maclean, Adelphi, pg 247, 19 euro

La bellezza non svanirà

Più E le stelle stanno a guardare che Le chiavi del regno, Cronin ci racconta di un seminarista che abbandona il seminario per seguire il suo amore per l’arte.

Il figlio del canonico non vuole fare la vita del padre, seppure questi prema perché sia così.

C’è qualcosa che può andare oltre la nostra morte? Forse l’unica possibilità che abbiamo è generare bellezza: «Che cos’era, in fin dei conti, la bellezza, perché gli uomini dovessero martirizzare se stessi nell’inseguirla, morire per essa come i santi del passato?».

Archibald Cronin, Giunti Editore, pg 621, euro 14,25

Arfive

Nella prima supertrilogia (qui sono cinque) della frontiera americana, prima di Cormac, quando il mondo non è un campo da attraversare ma una presenza misteriosa.

Guthrie, uno dei miei scrittori preferiti, già Pulitzer nel 1959 con Il Sentiero del West, ci racconta un insegnante che arriva in un piccolo villaggio in una prateria del Montana. Racconta il tuo villaggio e racconterai il mondo, diceva Tolstoj.

«Era una riflessione trita e ritrita, ma giusta, che l’uomo solo in mezzo alle immensità si sentisse vicino a Dio. Ecco la mano di Dio. Chiamalo la Causa Prima o Potenza o Forza o Direzioni incomprensibili oppure pensalo come un Lui, come hanno fatto tanti, come un Creatore baffuto e vigile. Non importava. Un Dio c’era. Anche sotto forma di silenzio sussurrante, sussurrava la Sua Presenza e il Suo mistero. E questa era la terra, creata espressamente per l’uomo».

A.B. Guthrie, Mattioli 1885, pg 298, euro 18,05

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