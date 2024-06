La risposta di Hamas alla prima fase del piano di pace per Gaza proposto dal presidente americano Joe Biden arriva attraverso l’Egitto. Il gruppo fondamentalista – comunica Il Cairo – accetta il cessare il fuoco, in sostanza una tregua. Messo alle strette, il premier israeliano Benjamin Netanyahu risponde: va bene ma con molti, moltissimi, distinguo. Va bene la pausa nei combattimenti per liberare gli ostaggi, come già avvenuto, ma che non duri per sempre; va bene il cessate il fuoco, ma ciò non significa la fine della guerra contro Hamas; va bene trattare, ma questo non vuol dire riconoscere dil capo degli islamisti a Gaza, Yahya Sinwar, come interlocutore. Sinawar è l’organizzatore del massacro del 7 ottobre, Israele vuole parlare con altri, anche se non è chiaro chi, in questa che nelle intenzioni del presidente Usa è la prima fondamentale fase verso la pace.

Le sei settimane di tregua a Gaza proposte da Biden

La tregua proposta da Biden dovrebbe durare sei settimane, durante le q...