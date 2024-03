Su Formiche Emanuele Rossi scrive: «Lo scorso anno, in una testimonianza davanti al Congresso, il generale quattro stelle Michael Kurilla, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, avvertiva già che l’IS-Khorasan (IS-K o ISKP), sarebbe stato in grado di eseguire “operazioni esterne contro gli Stati Uniti o gli interessi occidentali all’estero in meno di sei mesi con poco o nessun preavviso”. Nel gennaio 2023, la direttrice del Centro nazionale antiterrorismo, Christine Abizaid, rilanciava spiegando al Congresso che ISKP era “l’attore della minaccia [terroristica] che più mi preoccupa. Vediamo indicazioni preoccupanti in Afghanistan e sulle sue ambizioni che potrebbero andare oltre quel territorio immediato”. La pericolosità del gruppo si è manifestata chiaramente a gennaio, in occasione del doppio attacco suicida che ha prodotto 84 vittime a Kerman, in Iran, durante le commemorazioni per il quarto anniversario della morte di Qassem Soleiman, leader della Forza Quds. Come nel caso di...