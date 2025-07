Il meraviglioso sogno di pace di Trump rischia di trasformarsi in un incubo

Foto Ansa

Su Ansa si scrive: «Secondo Axios, il tycoon ha assicurato all’omologo ucraino che gli Stati Uniti vogliono aiutare Kiev nella difesa aerea. E in questa direzione va anche la lettura di Giorgia Meloni, che ha rivelato di aver parlato con Trump: “Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all’Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti”. Mentre si attendono sviluppi, la telefonata tra Trump e Zelensky rappresenta comunque un’iniezione di speranza per l’Ucraina, dove ora più che mai il sostegno americano è cruciale, con la tregua che resta lontana: a Donald Trump, “Putin ha ribadito che siamo interessati a raggiungere i nostri obiettivi durante l’operazione militare speciale, ed è preferibile farlo attraverso mezzi politici e diplomatici. Ma finché ciò non sarà possibile, continueremo la nostra operazione militare speciale”, è infatti l’orizzonte del conflitto illustrato dal Cremlino».

L’idea di Donald Trump di non accettare...